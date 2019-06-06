مسؤول قطري يتحدث عن تأثير الحصار والإجراءات القطرية لمواجهته

وبشأن القانون الجديد في تسهيل عمل المستثمرين، قال عبد الباسط: قانون الاستثمار المرقم رقم واحد لسنة 2019… هذا القانون سمح للمستثمرين الأجانب بشكل عام والعرب بشكل خاص في جميع القطاعات بالاسثمار وامتلاك الاستثمار مئة في المئة إضافة إلى وجود حوافز مثل الإعفاء من الجمارك والإعفاء من ضريبة الدخل لعدد من السنوات طبعا، وفتح جميع القطاعات، الأنشطة جميعها مسموح فيها للاستثمار، إضافة إلى إمكانية الشراكة بين المستثمر القطري والمستثمر غير القطري، بنسب متفاوتة، يعني في الماضي كان عندنا نسبة 49 في المئة مقابل 51 في المئة، أما الآن، يمكن للقطري أن يستحوذ على 20 في المئة فقط وغير القطري 80 في المئة، فأصبح هناك أكثر حرية، حتى قانون الخصومة أو المحاكم باستطاعة المستثمر غير القطري أن يلجأ إما للقانون المحلي أو القانون الدولي الموجود فيه فرع في قطر.

وأشار، بالإضافة إلى ذلك تم فتح تأشيرة دخول لثمانين دولة للدخول باعتبارهم سياح وفي نفس الوقت يستطيع استغلال وجوده كسائح للعمل والدراسة والبحث في السوق المحلية.

وفي خصوص جذب السياح أشار عبد الباسط: لنا تصور معين في جذب السياح، جذب السائح وليجد كل ما يريحه من الفنادق والبنية التحتية وفي نفس الوقت المحافظة على النموذج أو على الثقافة المحلية، فالسائح الأوروبي أو السائح الروسي نفسه يحصل على الخدمات المتوفرة بأسهل الطرق وحتى الأسعار، تكون الأسعار منافسة لدول المنطقة، ويوجد أكثر من طريقة لجذب السياح، وفتحنا موضوع التأشيرات لجذب السائح بشكل مباشر.

ثم علق عبد الباسط على كيفية تنوع الاقتصاد في قطر والابتعاد عن النفط، وأشار: نحاول التقليل من الاعتماد على النفط والغاز وليس الابتعاد، ولكن مواكبة رفع مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الأساس للإحلال محل بعض المنتجات أو الاعتماد على تصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى أنه هناك قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام بشكل أن الشركات الخاصة هي التي تحرك الاقتصاد وليس فقط المؤسسات الحكومية.

وحول تأثير حصار دول الخليج على قطر قال عبد الباسط: ما أثر على قطر هو عملية قطع التواصل الاجتماعي أكثر من قطع التواصل الاقتصادي، فمن الجانب الاقتصادي قطر دولة غنية تستطيع تحمل أعباء الفترة التي فاتت لكن هل تستطيع تحصين العلاقات بين الأسر فالمواطن القطري الذي لديه أخت في الإمارات يضطر أن يلتقي معها في سلطنة عمان أو في الكويت فنحن ننظر للحصار من منظور اجتماعي أكثر مما ننظر له من منظور اقتصادي.