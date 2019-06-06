شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يستجيب لنداء استغاثة من سفينة تجارية قرب ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن أنه استجاب لنداء استغاثة من السفينة التجارية نافارينو غرب ميناء الحديدة فى اليمن.
وقال التحالف - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الخميس إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة، وهو من الجنسية الهندية.
وأضاف أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه، مؤكدا أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
يشار إلى أن التحالف أعلن - فى وقت سابق - إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية "مشبوهة" بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكرى بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.
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