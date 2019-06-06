وسيلة جديدة للمراقبة.. أرخص من الأقمار الصناعية

تعكف شركة أميركية، على تطوير منصات خفيفة على شكل بالونات يمكن إطلاقها في الهواء، حتى تؤدي دورا شبيها بالأقمار الصناعية، لكنها ستكون أقل في التكلفة بكثير.

وبحسب ما نقلت شبكة "بلومبرغ" فإن هذه المنصات التي ستحلق على علو مرتفع، سيكون بوسعها أن تجري عمليات مهمة في المراقبة من الجو.

وفي تجربة أولية، تم الإبقاء على منصة من هذا القبيل، لمدة 16 يوما، في 4 من الولايات الجنوبية، وتراهن الشركة على وصول الفترة أن تمكث المنصة إلى أشهر في المستقبل.

وقامت شركة "وورد فيو أنتروبرايز"، التي تتخذ من ولاية أريزونا مقرا لها، بتطوير "البالون"، الذي يطلق عليه اسم "ستار تولايتس"، حيث يؤدي دور القمر الصناعي دون الحاجة إلى عملية إطلاق بالصاروخ.

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وتحمل المنصات (البالونات)، المعدات الضرورية لإجراء عمليات المراقبة على متنها، وتستطيع أن تتزود بحمولة من 100 كيلوغرام، فيما يتراوح العلو الممكن بين 15 و22 كيلومترا.

وبما أن الطائرات التجارية تحلق على علو يتراوح بين 10 و11 كيلومترا، فإن هذه البالونات، ستكون أعلى بكثير، وهذا سيسمح بإجراء مراقبة مهمة.

ويرتقب أن تبدأ الشركة في بيع منتجها، اعتبارا من السنة المقبلة، وشرعت بشكل فعلي في الحديث مع عدد من الزبائن المحتملين وبينهم جهات عسكرية.