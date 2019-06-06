إعطاب مدرعتين لـ"أنصار الله" في الضالع ومواجهات في الجوف

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن مدفعية الجيش قصفت عربتين لـ"أنصار الله" في منطقة حجر بمديرية قعطبة شمال الضالع. © REUTERS / KHALED ABDULLAH وأضاف أن القصف أدى إلى إعطاب العربتين ومقتل من كان على متنهما. في سياق آخر، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة هاجمت مواقع للجيش اليمني في منطقة الحلو بمديرية المصلوب في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. ووفقاً للجماعة، أسفر الهجوم غرب الجوف عن مقتل وإصابة العديد من صفوف الجيش. Advertisements وأشارت إلى نصب "أنصار الله" كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها. محافظة البيضاء وسط اليمن، هي الأخرى شهدت مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله. وذكرت "المسيرة" أن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء، ألحقت خسائر بشرية ومادية بقواته.

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