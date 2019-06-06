السفير الأردني: الحل في سوريا هو الحل السياسي ولا نريد أي تدخل في الشأن السوري

© REUTERS / Zoubeir Souissi

وقال السفير: الأردن كان دائما مهتما للمشاركة في هذا المنتدى الهام لما يشكله من ملتقى مع رجال أعمال روس ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، هذا المنتدى أصبح قاعدة أساسية لبناء شراكات اقتصادية وثقافية وسياسية بين مختلف دول العالم ونظرا لما تلعبه روسيا اليوم من دور حيوي مهم في الشرق الأوسط فهذا المؤتمر يشكل قاعدة أساسية لمعرفة ما هي الاهتمامات الروسية في منطقة الشرق الأوسط، لكن لدي ملاحظة أود أن أطرحها أنني لاحظت خلال البرنامج، أن هناك غياب تام لقضايا الشرق الأوسط، وبالنسبة لرجال الأعمال السوريين أعتقد أن التوقيت جاء بمناسبة الأعياد ونهاية شهر رمضان ونأمل أن مشاركة العرب ستكون أكبر، وأنا متفائل أن هذا المؤتمر سيحتضن مشاركة عربية مهمة في الأعوام القادمة لأن العرب بدؤوا بشكل كبير جدا الاهتمام بالسوق الروسي، نظرا لما تشكله روسيا من أهمية قوية جدا، ونظرا لما تلعبه من النواحي السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأضاف السفير: علاقات روسيا والأردن علاقات متميزة، جلالة الملك والرئيس بوتين نسجا علاقة طيبة جدا هذه العلاقة شكلت فرصة لنا نحن لنحقق أهدافنا المشتركة سواء في روسيا والأردن وتعاونا في الملف السوري بشكل كبير جدا وقضايا عديدة ومازال هذا التعاون يشكل أرضية خصبة لمزيد من التعاون في المستقبل.

© Sputnik . Bassel Shartouh

وردا على سؤال عن حل الأزمة في سوريا وعن فتح الحدود، ففد فتحت الحدود السورية الأردنية من جديد للتجارة بين البلدين صيف العام الماضي، وأشار السفير إلى أن: العلاقات الاقتصادية بدأت تعود تدريجيا ونأمل أن تتوسع أكثر وكان لروسيا مساهمة كبيرة جدا في حل الإشكال الذي كان في الجنوب السوري وإبعاد الجماعات المتطرفة والمقاتلة عن الحدود الأردنية السورية ونأمل أن نفتح صفحة جديدة لبناء علاقات اقتصادية إيجابية، ونقول دائما أن الحل في سوريا هو الحل السياسي ولا يجد حل آخر والحل الذي يتفق عليه السوريون هو الحل المناسب لسوريا لا نريد أي تدخل في الشأن السوري من أي طرف كان ونأمل أن تعود سوريا لحاضنتها العربية وتعود دولة فاعلة في الشرق الأوسط نظرا لما تشغله من بعد سياسي واقتصادي وموقع جغرافي مهم.

وعن سؤال يخص إعادة اللاجئين السوريين من الأردن إلى الداخل السوري، قال السفير، هناك الآن ما يقارب مليون وثلاثمائة سوري في الأردن منهم 650 ألف مسجلين كلاجئين، نحن مع العودة الطوعية الآمنة، لكن لا نستطيع أن نجبرهم على العودة إلا إذا كانت هناك ظروف آمنة لعودتهم، وعاد بضعة آلاف منهم تقريبا ونأمل أن يزداد العدد وإذا كانت قراهم وبيوتهم موجودة سوف يعودون، الأردن لم يدخر جهدا في دعم أبناء الشعب السوري الذين وفدوا إليه وما زلنا ندعمهم رغم أنا أنفقنا مليارات الدولارات على السوريين، وهناك المساعدات التي وصلت الأردن ولم تتجاوز 40 في المئة مما أنفقنا وهم ضيوف وأشقاء ومرحب فيهم.