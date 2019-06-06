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أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري ردت على الخروقات والاعتداءات التي يقوم بها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
واستهدف الجيش السوري اليوم الخميس بضربات صاروخية مكثفة مقرات قيادة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة معرتحرمة مما أوقع خسائر كبيرة في التنظيم الذي يضم المئات من الأجانب.
وذكر موقع "الوطن أون لاين" أمس الخميس، أن سلاح الجو "دمر 10 سيارات بيك آب بمن فيها من إرهابيين كانوا يرفعون شعارات ميليشيات جيش العزة في محبط كفر زيتا في ريف حماة الشمالي".
واعتدت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي.
فيما ردت وحدات الجيش السوري على مصادر الاعتداءات وقصف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر على محور خان شيخون... الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ"النصرة" بلحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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