على محور خان شيخون... الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ"النصرة" بلحظات

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري ردت على الخروقات والاعتداءات التي يقوم بها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

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وقالت الوكالة أن وحدات من الجيش السوري دمرت يوم أمس الأربعاء " 7 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة بينها 3 مصفحات برمايات مكثفة على تحرك آليات لهم كانت متجهة من بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي".

واستهدف الجيش السوري اليوم الخميس بضربات صاروخية مكثفة مقرات قيادة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة معرتحرمة مما أوقع خسائر كبيرة في التنظيم الذي يضم المئات من الأجانب.

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وذكر موقع "الوطن أون لاين" أمس الخميس، أن سلاح الجو "دمر 10 سيارات بيك آب بمن فيها من إرهابيين كانوا يرفعون شعارات ميليشيات جيش العزة في محبط كفر زيتا في ريف حماة الشمالي".

واعتدت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي.

فيما ردت وحدات الجيش السوري على مصادر الاعتداءات وقصف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.