دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت قوقل قبل قليل عن تفاصيل إطلاق خدمة الالعاب الجديدة Stadia والتي سيتم إطلاقها في الربع الاخير من العام الجاري 2019 وتحديداً في شهر نوفمبر القادم في 14 بلداً على أن يتم التوسع للمزيد من البلدان في 2020.

الخدمة ستنطلق بحزمة اشتراك موحده تحمل إسم Stadia Pro وتكلف 9.99 دولار شهرياً ولكن هذا لن يستمر طويلاً حيث سيتم إطلاق حزمة اشتراك مجانية للجميع تحمل إسم Stadia Base وتسمح للاعبين بالحصول على دقة 1080p بسرعة 60 إطار في الثانية فقط على عكس ستاديا برو التي تقدم دقة تصل إلى 4K.

ايضاً اعلنت قوقل فتح الطلب المسبق على حزمة المؤسس Founder Edition مقابل 129 دولار وتقدم لك هذه الحزمة بعض المزايا مثل 3 اشهر اشتراك مع إمكانية طلب اسم خاص ولون خاص لحسابك مع يد تحكم و كروم كاست Ultra و لعبة Destiny 2.

المصدر

التدوينة قوقل تعلن إطلاق خدمة Stadia للالعاب خلال شهر نوفمبر في 14 بلداً ظهرت أولاً على عالم التقنية.