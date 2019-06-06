Xiaomi تكتسح سوق الهواتف الذكية بجهاز مميز

دبي - بواسطة محمد فارس © youtube/Wylsacom استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi مؤخرا هاتف Redmi Note 7، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال زمن قياسي. ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف: -نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، مع واجهات MIUI 10.3. - معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 660. - معالج رسوميات Hexagon 680. © vesti.ru - ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت. - ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32/64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات (microSD/HC/XC). - شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش. - كاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (48+5) ميغابيكسل. Advertisements - كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل. - منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM. - مستقبل لإشارات الراديو FM. - بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير. © vesti.ru - هيكل مقاوم للماء والغبار. - ماسح لبصمات الأصابع. - الأبعاد: 159/75/8 ملم. - الوزن: 186 غ. المصدر: فيستي

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