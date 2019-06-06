شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء السودان: الشرطة تنفى تقرير قناة العربية بوجود محاولات لتهريب البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الشرطة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية ،ما تم تداولته مؤخرا قناة العربية حول وجود محاولات لتهريب الرئيس السودانى المعزول عمر البشير ورموز النظام السابق من محبسهم.

وأكدت الشرطة السودانية -فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس أنها لم ترصد أى محاولة كهذه، وشددت على أن القوات المكلفة بحراسة وتأمين سجن كوبر تؤدى واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

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وطالبت الشرطة السودانية وسائل الإعلام توخى الدقة فى نقل الأخبار للرأى العام.