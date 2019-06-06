أهالي الزلفي يحتفلون بعيد الفطر المبارك

صحيفة الخليج الإلكترونية

رفع محافظ الزلفي أ مسفر بن غالب العتيبي بإسمه ونيابة عن جميع أهالي الزلفي صادق التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك وإلى سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والشعب السعودي ، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الغالية قادتها وأمنها واستقرارها جاء ذلك خلال رعايته حفل أهالي محافظة الزلفي بعيد الفطر المبارك ( ثاني أيام عيد الفطر ) بحضور وكيل المحافظة عبدالرحمن الغملاس ورئيس بلدية الزلفي المهندس عبدالعزيز بن هندي العتيبي ومدراء ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية وجمع من الأعيان ورجال الاعمال بالمحافظة حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم ومن ثم ألقى محافظ الزلفي أ مسفر العتيبي كلمة بارك من خلالها القيادة الرشيدة والشعب السعودي على نجاح القمم الثلاث التي استضافتها مكة المكرمة مجددا الولاء والإنتماء بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة سمو ولي العهد كما ثمن وقفات ودعم سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لمحافظة الزلفي ولكافة محافظات المنطقة و تذليل كافة الصعوبات ولكل مما شأنه تطويرها وتحفيز لكل نشاط يحمل في طياته صالح الوطن والمواطن و اعرب عن خالص شكره وتقديره لبلدية الزلفي نظير التنظيم المميز لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام والتي شملت كافة شرائح المجتمع وجميع القطاعات الحكومية المشاركة والمؤسسات الأهلية والتطوعية ، تلا ذلك كلمة رئيس بلدية الزلفي رئيس لجان احتفالات العيد المهندس عبدالعزيز العتيبي والذي أوضح استعدادات البلدية لهذه المناسبة معربا عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي لرعايته الحفل ومتابعته المتواصلة لبرامج وخطط احتفالات هذا العام والتي تكللت بالنجاح أعقب ذلك قصيدة وطنية للشاعر عبدالله بن عبدالعزيز الغزي تفاعل معها الحضور ونالت استحسانهم ، بعد ذلك شارك محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجميع العرضة السعودية تلاها أداء السامري لفرقة شباب الزلفي للفنون الشعبية واختتم الحفل بأمسية شعرية شارك فيها كل من الشعراء إبراهيم المنصور وصالح الحلافي ووائل الهويشان وعبدالمحسن الفرهود وعبدالمحسن العصيمي.