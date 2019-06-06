اليمن... الحوثيون يسقطون طائرة تابعة للتحالف جنوبي السعودي

القاهرة — سبوتنيك. وأشار المركز الإعلامي التابع لـ"أنصار الله" إلى أن التابعة كانت في مهام استطلاعية، لكن قوات "أنصار الله" تمكنت من إيقافها.

© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI

وتابع "مقاتلو أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع قبالة السديس في قطاع نجران".

ولم يذكر المركز التابع لأنصار الله، كيف تمت، وما نوع الطائرة التي تم إسقاطها، وهل هي طائرة من دون طيار أم مأهولة بطيار.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

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ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.