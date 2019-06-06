الإمارات تدين الهجوم في شمال سيناء

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ابوظبي: دانت الإمارات الخميس الهجوم الذي شنه مسلحون على حاجز في محافظة شمال سيناء في مصر وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، والذي أدى إلى مقتل ثمانية عناصر أمن مصريين الأربعاء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب" مؤكدة على دعمها لمصر.

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ووقع الهجوم باكرا صباح الأربعاء في منطقة تشتبه السلطات بان تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق. وأطلقت السلطات عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" في شباط/فبراير 2018 في المنطقة.

وينشط "الجهاديون" منذ سنوات في شمال سيناء، وتكثفت هجماتهم بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى "جهاديين".