دلافين "سي وورلد" مهددة بفقدان السمع

دعا ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوانات لوقف عروض دلافين في متنزهات "سي وورلد" بالولايات المتحدة، وذلك بعد مرور أعوام على انطلاق حركة دعت لوقف عروض الحيتان القاتلة إثر عرض الفيلم الوثائقي "بلاك فيش"، وفقا للعين الإخبارية.

وأصدرت جمعية "بيبول فور إثيكال تريتمنت أوف أنيمالز" (مدافعون عن المعاملة الأخلاقية للحيوانات) تقريرا يوثق الضرر البدني والسلوكي، فتقول إن الدلافين تعاني منه جراء استخدامها في العروض الحية والاحتجاز.

وقالت الطبيبة البيطرية بالجمعية، الدكتورة هيذر رالي، إن أحد أهم مخاوفهم هو ممارسات المدربين الذين يمتطون الدلافين في المياه بينما يقفون على زعانفها الخلفية أو أنوفها الشبيهة بالمنقار.

وأضافت أن مثل هذه الأوضاع تؤثر على الفك السفلي الحساس لهذه الثدييات البحرية بما قد يضر بحاسة السمع لديها ويتلف المفاصل والعضلات ويزيد من سوء الإصابات الأخرى الناتجة عن الاحتجاز داخل الأحواض.

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وتابعت: "نطالب (سي وورلد) على الأقل بمنع اعتلاء وجوه الدلافين أو استخدامها كألواح ركوب أمواج في هذه العروض السخيفة الشبيهة بعروض السيرك، ونطالبهم بنقل هذه الحيوانات إلى أماكن مجاورة للبحر بحيث تتاح لها فرصة النجاة".

وأشارت إلى أن تعريض الدلافين "لمثل هذا السلوك غير الطبيعي" قد يسبب عداءً أكبر بين الدلافين نفسها.

ودافع مسؤولون في شركة "سي وورلد إنترتينمنت" عن معاملتهم للدلافين، ونفوا أن تكون العروض سببا في أي أضرار.

وقال نائب رئيس الشركة المسؤول عن إدارة صحة ورعاية الحيوانات، هندريك نولنز، إن الدلافين تتلقى "معاملة ملكية"، مشيرا إلى أنه إذا كانت الممارسات المذكورة تسبب للحيوانات أي ضرر "فلن تتكرر".