شكرا لقرائتكم إسرائيل تقلّص منطقة الصيد البحري قبالة غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ ساعة في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 16:58
قلّصت إسرائيل مسافة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.وفق ما قالت مسؤولة إسرائيلية.
ومن جانبها أشارت ناطقة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى القيام يوم الثلثاء بإطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة.
وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مشدداً على القطاع الذي تسيطر حركة حماس منذ 2007.
ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً.
وتتبدل حدود الصيد البحري وفق منسوب التوتر. وفي الأعوام الأخيرة جرى تقليصها إلى ثلاثة أميال.
وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات.
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