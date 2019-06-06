شكرا لقرائتكم السودان: المحتجون يرفضون عرض العسكريين للتفاوض والاتحاد الافريقي يعلق عضوية الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم، لندن، واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعتين في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 16:15

رفض قادة الاحتجاجات في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليّات قمع أوقعت 108 قتلى منذ يوم الإثنين الماضي، بحسب لجنة الأطباء المركزية. ويأتي ذلك في وقت علّق الاتحاد الافريقي عضوية السودان، إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية.



وقال الناطق باسم "تجمع المهنيين" أمجد فريد إنّ "الشعب السوداني ليس منفتحاً على الحوار، والشعب السوداني ليس منفتحاً على هذا المجلس العسكري الانتقالي الذي يقتل الناس، ونحن بحاجة إلى العدالة والمحاسبة قبل التحدث عن أي عملية سياسية".

وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "التجمع وقوى الحرية والتغيير سيُواصلان استخدام كل الأساليب السلمية والعصيان المدني في مواجهة المجلس العسكري الانتقالي".

وجاء الرفض بعدما أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، الذي يقود "قوات الدعم السريع"، أن "البلاد لن تنزلق إلى الفوضى". وقال دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، في خطاب متلفز: "لن نسمح بالفوضى ولن نرجع بقناعتنا، يجب فرض هيبة الدولة بالقانون"، مشيراً إلى ضرورة "فتح الطرق الرئيسية وإزالة المتاريس والطرق العرضية".

سحب موظفين

وسط هذه التطوّرات، قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اري كانكو إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة موقتة من السودان. واضافت: "نقوم موقتاً بنقل موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين، بينما تستمر كل عمليات الأمم المتحدة في السودان".

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من جهتها، نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي الشديد "التقلّب" في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التي ستسحب أيضاً عدداً من موظفيها.

وقررت بريطانيا استدعاء الموظفين "غير الأساسيين" في سفارتها في الخرطوم، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها في السودان إلى توخّي "الحذر الشديد" والاستعداد لمغادرة البلاد. وكانت الولايات المتحدة حذرت مواطنيها في نيسان (أبريل) من السفر غير الضروري الى السودان وأمرت بمغادرة جميع موظفي سفارتها غير الأساسيين.

وفي تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر إلى السودان، قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إن السفارة مغلقة أمام الجمهور، والمواطنين الأميركيين الذين ما زالوا موجودين هناك يجب أن "يضعوا خططاً لمغادرة السودان". ودعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في السودان الى التزام منازلهم "أو الاحتماء في أيّ مكان آمن"، وحضتهم على "توخي الحيطة والحذر إذا اضطرّوا إلى الخروج".

وفشل مجلس الأمن على الاتفاق على بيان وزعته بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق ويدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى "مواصلة العمل معا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة"، بعدما عرقلته الصين وروسيا، بحسب ما قال دبلوماسيون.

وبعد ذلك، أصدرت 8 دول أوروبّية، هي بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسّويد، بياناً مشتركاً دانت فيه "الهجمات العنيفة في السّودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضدّ المدنيّين".