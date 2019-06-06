مسؤول قطري: الدوحة تعتبر من أكبر االعرب المستثمرين في روسيا

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© AP Photo / Virginia Mayo
وبشأن العلاقات مع روسيا، قال المسؤول القطري إن قطر تعتبر من أكبر الدول العربية المستثمرة في روسيا، مؤكدا أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين وصلت إلى 13 مليار دولار.
وانطلقت في روسيا، في وقت سابق اليوم الخميس، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة" بمشاركة 140 دولة.
ويعد المنتدى — الذي يستمر 3 أيام — حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.
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