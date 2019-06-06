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أفادت وكالة "سانا" أن السلطات السورية عثرت على مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من بينها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة جباثا الخشب على مقربة من الشريط الشائك مع الجولان السوري المحتل.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
كما شملت المضبوطات بطارية إطلاق صواريخ "تاو" أمريكية الصنع ورشاشات متوسطة وبنادق آلية.
ولفت المصدر إلى أن موقع الأسلحة التي تم ضبطها يدل على "حجم الارتباط بين التنظيمات الإرهابية والكيان الصهيوني من خلال قيام الإرهابيين بطمر الأسلحة في الموقع المذكور وعلى مرأى وحماية وتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت الجهات المختصة ضبطت، يوم الاثنين الماضي، كميات من الأسلحة والذخائر وقذائف متنوعة وطائرة مسيرة وصواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالقرب من الشريط مع الجولان المحتل... الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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