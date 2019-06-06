بالفيديو والصور... في ثالث أيام العيد حفل زفاف أبناء حاكم دبي

ودخل القفص الذهبي، ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، و رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب صحيفة "البيان".
وبارك وزير الدولة للشؤون الحارجية، أنور قرقاش بقوله: نبارك لآل مكتوم الكرام أفراحهم وأفراح الوطن، الأسرة الفاضلة الخيّرة والتي تجمع كل الخصال الكريمة الطيبة، ومحبتهم في كل بيت إماراتي. نبارك للشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد. اللهم اجعله زواجا مباركا ووفقهم وأسعدهم وأرزقهم الذرية الصالحة.
يذكر أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
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