تصريحات جديدة من السعودية بشأن فض الاعتصام في السودان

وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان".

وأكد الوزير السعودي أن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا. ولن يسمح الشعب السوداني.. ونحن معه بإذن الله.. بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

وقدم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية التعازي للشعب السوداني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة.