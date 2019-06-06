7 أطعمة تحمي من الخرف

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

هل تعرف أن هناك سبعة أطعمة يمكن أن تقي من الإصابة بالخرف وتحافظ على سلامة الدماغ؟ نتعرف في ما يلي على هذه الأطعمة المهمة.

في البداية يجب أن نعرف أن الخرف مرتبط بتراجع في قدرات الدماغ على القيام ببعض الأنشطة المعرفية وتراجع قدرات الذاكرة.

ويصيب هذا المرض حوالي 50 مليون شخص حول العالم، كما يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتشير آخر الأبحاث إلى أن النظام الغذائي قد يكون عاملا رئيسيا في الحفاظ على صحة دماغك والحد من الإصابة بالخرف، إلا أن هناك القليل من الدراسات التي تربط بين الغذاء والمرض.

وقد تحدثت مراسلة بي بي سي شيلا ديلون إلى خبراء في هذا المجال. وتبين أن الطعام فعلا قد يكون له تأثير فعال.

1. الأسماك © Getty Images الأطعمة البحرية غنية بالبروتين

تناول وجبة واحد أو أكثر في الأسبوع من الأطعمة البحرية له تأثير مفيد للغاية.

2. التوت والفراولة © Getty Images الفراولة والتوت المجمد يحتفظ بنفس القيمة الغذائية والفوائد الصحية

تحتوي الفراولة والتوت على العديد من العناصر المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تبطئ ضمور الخلايا المعرفية بالدماغ.

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3. المكسرات © Getty Images المكسرات يمكن أن تكون مصدرا كبيرا للطاقة

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يساعد 30 ميلغراما فقط من المكسرات يوميا في الوقاية من الإصابة الخرف، بالإضافة إلى أنها مصدر مهم للبروتين والمعادن والألياف.

وينطبق ذلك أيضا على حبوب مثل الشوفان والذرة والأرز البني.

4. الأطعمة الخضراء © Getty Images

يمكن للأطعمة ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ، أن تؤخر ضمور خلايا الدماغ.

5. فيتامين بي © Getty Images جميع فيتامينات بي مهمة جدا لصحة الإنسان

أظهرت تجربة على مجموعة ممن يعانون من ضعف الادراك المعتدل وجود استجابة مشجعة عقب تناول فيتامينات بي.

6. كوب من الكاكاو © Getty Images

يُعتقد أن مشروب الكاكاو له تأثير على الأعصاب، بمعنى آخر قد يكون قادرا على إنقاذ أو استعادة أو تجديد الخلايا ووظائف الجهاز العصبي.

وإذا كنت من محبي الشوكولاته، فحاول اختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو ونسبة منخفضة من السكر.

7. أفوكادو © Getty Images يمكن الآن العثور على الأفوكادو في كل مكان تقريبا في العالم

الأفوكادو، بالإضافة إلى كونه الغذاء الصحي الأشهر في الوقت الحالي، فهو أيضا غني بالدهون المفيدة للدماغ.

والمثير أن جميع هذه الأطعمة متوافرة، ولا توجد أي صعوبة في العثور عليها أو حتى استبدالها بأطعمة أخرى مشابهة.

ومن المهم معرفة أن تأثيرها الإيجابي لا ينعكس على الدماغ فقط بل على الجسم بأكمله.