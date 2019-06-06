هجوم مسلح يستهدف الشرطة المصرية في سيناء

دبي - بواسطة محمد فارس تعرض كمين للشرطة المصرية إلى هجوم مسلح في سيناء أثناء صلاة عيد الفطر. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين. © picture-alliance/dpa صورة من الأرشيف
استهدف هجوم مسلح كمينا للشرطة المصرية صباح اليوم الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو 2019) غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأفاد شهود عيان بأن الهجوم استهدف الكمين رقم 14 أثناء صلاة عيد الفطر، مضيفين أن قوة الكمين تصدت للمهاجمين وأن الاشتباكات استمرت لأكثر من نصف ساعة. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين. ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات المصرية في هذا الشأن.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
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