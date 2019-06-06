شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات قوى الحرية والتغيير فى السودان يتلقون دعوة للقاء رئيس وزراء إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قيادات قوى الحرية والتغيير في السودان أكدوا تلقيهم دعوة للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، والذى من المقرر أن يصل غدا إلى الخرطوم.

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