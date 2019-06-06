شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنشئ مدينة إنتاج إعلامى الأولى من نوعها فى منطقة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة شؤون الإعلام فى مملكة البحرين عن وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء مدينة إنتاج إعلامى ستكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج - بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقالت وزارة الاعلام البحرينية، إن المدينة ستكون عبارة عن قرية تراثية، وعبارة عن مشروع استثماري، سيقام في موقع استراتيجي يطل على البحر، مع وجود خطة لاستقطاب شركات إنتاج محلية وخليجية، على أن تعزز الوزارة من إنتاجها وشراكتها في عمليات الإنتاج بعد إنجاز هذه القرية.

وأبدت تفاؤلها بأن تحقق مدينة الإنتاج إيرادًا جيدًا للوزارة، وذلك عبر تأجيرها لتصوير المسلسلات.