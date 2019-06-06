شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى السعودية يزور متحف "المصمك" ويبدى اعجابة بتطور "الرياض" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، متحف المصمك، حيث كان في استقباله ناصر العريفي مدير المتحف.
واستمع السفير الأمريكى-وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.
بعد ذلك جال السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى أبي زيد، في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض.
وفي ختام الزيارة قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة
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