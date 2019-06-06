خطاب جديد للرئيس الجزائري المؤقت عشية الجمعة 16 للحراك

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، سيوجه مساء الخميس، خطابا للشعب، قد يتضمن إجراءات تهدئة عشية الجمعة الـ16 للحراك المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة.

وحسب نفس المصدر، فإن خطاب بن صالح، سيكون على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) دون تقديم تفاصيل أكثر حول مضمونه.

ويأتي هذا الخطاب بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر، للجمعة 16 على التوالي، لحراك شعبي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/نيسان الماضي.

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والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات 4 يوليو/تموز القادم، وأكد في بيان أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح (تنتهي في 8 يوليو القادم) الى غاية تنظيم انتخابات رئاسة جديدة، لكن المعارضة رفضت قرار التمديد بشكل جعل البلاد في حالة انسداد سياسي.

من جهته، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل أسبوع، إلى فتح حوار للوصول إلى مخرج توافقي للأزمة من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، ورحبت أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها برحيل رموز نظام بوتفليقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.