الشاهد: قرار "الكاف" بإعادة مباراة الترجي والوداد "مهزلة"

تونس/ يسرى وناس/ الخليج 365

وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي توج فيها الأول باللقب بـ "المهزلة".

جاء ذلك في تدوينة للشاهد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اطلعت عليها الخليج 365، أكد فيها عدم التسليم بما سماه "حق الترجي".

وكتب الشاهد، "إثر مهزلة الكاف، تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذي به في العالم، ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته".

وتابع "تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة.. لن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية (النوادي الكروية في تونس تنضوي تحت لواء جمعيات رياضية)".

واختتم الشاهد، تدوينته بالقول "التوانسة يد واحدة."

من جانبه، اعتبر حافظ، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في تدوينة على "فيسبوك"، أن قرار الكاف "ليس سوى قرار سياسي، وفضيحة كبرى جديدة تضاف إلى سجل المكتب التنفيذي للكاف، فضلا عن كونه إهانة صريحة لتونس".

وفي بيان له الأربعاء، قال نادي الترجي التونسي إنه لن يتنازل عن حقه الذي سيدافع عنه بكل الطرق القانونية.

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وأضاف الترجي إنه "سيعقد "خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية."

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الأربعاء، بياناً طالب فيه الترجي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى الاتحاد القاري للعبة، بعد قرار له بإعادة المبارة.

واعتبر "كاف" أن قرار إعادة المباراة "ليس بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، أو مشاكل تحكيمية من الحكم الغامبي بكاري جاساما، ولكن اتخذ القرار لغياب الحالة الأمنية في الملعب الأولمبي برادس".

وأوضح البيان "سيتم تحديد موعد لقاء الإياب، والملعب الذي سيحتضن اللقاء في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف المقبل".

وتوج الترجي باللقب بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، في 31 مايو/ أيار الماضي، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.