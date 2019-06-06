الخطوط التركية تواصل إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم

إسطنبول/ الخليج 365
لليوم الثالث على التوالي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الأحداث الدائرة في البلاد.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن إلغاء الرحلات إلى الخرطوم، مستمر منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري.
وألغت بعض شركات الخطوط الجوية في مصر والإمارات رحلات جوية مقررة إلى السودان عقب اندلاع الأحداث الأخيرة فيه.
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، ليرتفع الرقم إلى 108 أشخاص بحسب لجنة الأطباء السودانيين (غير حكومية)، فيما قالت الجهات الرسمية أن العدد لا يتجاوز 46 قتيلا.
فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم بالقوة، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة الإثنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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