تجمع_المهنيين_السودانيين يدعو إلى سلمية الحراك

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف.

ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، رفضها أي تدخل خارجي في السودان، وشدّدت على ضرورة كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء الانتخابات في السودان.

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كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الخميس، كذلك أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في السودان.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: “تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة، بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته”.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدرفضت، الأربعاء، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لرويترز، إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه “ليس مصدر ثقة”.