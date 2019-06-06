لهذا السبب يجب التنبه لشخير الأطفال

على الرغم من أن الشخير يشكل إزعاجاً للكثير من الأشخاص البالغين ومَن حولهم، إلا أنه مشكلة شائعة وأمر لا يدعو للقلق في الكثير من الأحيان، وفقا لموقع 24.

ولكن شخير الطفل أثناء النوم، قد يكون أكثر خطورة مما نتوقعه، إذ أنه قد يمثّل مؤشراً على حالة صحية مقلقة يجب التعامل معها على الفور.

وبحسب الخبراء فإن الشخير الصاخب والمنتظم لدى الأطفال، أمر غير طبيعي، وقد يكون مؤشراً على مشكلة صحية، مثل توقف التنفس الإنسدادي أثناء النوم.

ويحذر الأطباء من أن الشخير يمكن أن يؤدي إلى بذل المزيد من الجهد للتنفس، الأمر الذي يعمل على تضييق مجرى الهواء، وقد يؤدي إلى الاختناق في بعض الحالات.

من جهتها قالت منظمة الصحة الوطنية البريطانية، إن على الأمهات التنبه جيداً إلى شخير أطفالهن، وخاصة إن كان بوتيرة مستمرة وبصوت مرتفع، لأن الشخير المرتفع والمستمر يعني وجود مشكلة صحية يجب تلافيها لدى الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.