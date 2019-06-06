خلُصت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا الأمريكيّة إلى أنَّ النوم السيّئ أثناء الليل قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في هذه الليلة وفي اليوم التالي.

وتقدِّم الدراسة التي نشرتها مجلة الطب النفسي الجسدي، الثلاثاء، أحد التفسيرات المحتملة لما يتعلَّق بأن مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة والسكتة الدماغيّة وحتى الوفاة.

والعلاقة بين قلّة النوم ومشاكل صحة القلب والأوعية الدمويّة راسخة بشكل متزايد في الأدبيّات العلميّة، لكن السبب وراء هذه العلاقة ليس مفهوماً بالشكل الكافي.

ولمعرفة المزيد عن هذه العلاقة أجرى الباحثون دراسة على 300 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 21 و70 عامًا، لا يعانون من أي مشاكل في القلب.

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وارتدى المشاركون أجهزة محمولة لقياس ضغط الدم لمدة يومين متتاليين، وتقيس هذه الأجهزة بشكل عشوائي ضغط دم المشاركين خلال فترات زمنية مدتها 45 دقيقة طوال اليوم وأيضاً خلال الليل.

وفي الليل، ارتدى المشاركون أجهزة تشبه ساعة اليد تقيس الحركة للمساعدة في تحديد "كفاءة نومهم"، أو مقدار الوقت الذي يقضونه في السرير أثناء النوم بشكل سليم.

بشكل عام، أظهر أولئك الذين لديهم كفاءة نوم أقل زيادة في ضغط الدم خلال تلك الليلة المضطربة، وكان لديهم أيضًا ارتفاعاً في ضغط الدم الانقباضي في اليوم التالي.

وقالت كارولين دويل الباحثة الرئيسية في الدراسة في تصريحات لموقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم السبب في أن قلّة النوم ترفع ضغط الدم وما يمكن أن يعنيه على المدى الطويل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في النوم، ومع ذلك، قد تكون هذه النتائج الأخيرة جزءًا مهمًا من اللغز عندما يتعلّق الأمر بفهم المسار الذي من خلاله يؤثر النوم على الصحة العامة للقلب والأوعية الدموية".