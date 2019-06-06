"أبل" تقدم نظام التشغيل "iOS 13" الجديد

كشفت شركة أبل عن نظام التشغيل iOS 13 الجديد، الذي من المقرر إطلاقه في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظام الجديد يوفر للهاتف الذكي آي فون ميزة "الوضع المظلم" "Dark Mode" لإراحة العين عند استخدام الهاتف في الظلام، حيث يتم عرض الأسطح البيضاء في التطبيقات باللون الأسود.
كما يتيح النظام إمكانية تدوير مقاطع الفيديو، التي تم تسجيلها في وضع البورتريه، مع إمكانية تعديلها باستخدام فلاتر الألوان.
وأكدت أبل أن وظيفة التعرف على الوجه FaceID ستتيح تحرير قفل الهاتف بشكل أسرع، كما أن التطبيقات ستكون أقل حجماً وتبدأ بشكل أسرع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم نظام التشغيل الجديد بتحويل المكالمات المتطفلة (سبام) إلى الميل بوكس مباشرة بشكل أوتوماتيكي، معتمداً على المساعد الصوتي سيري لفلترة المكالمات، وذلك بدءاً من الموديل 6s.
ولن يسمح النظام الجديد سوى باستقبال الاتصالات من الأرقام، التي يعثر عليها في جهات الاتصال أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة.
وسيتوفر النظام لهواتف آي فون بدءاً من الإصدار 6s وما بعده.
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