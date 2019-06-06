سبوتفاي تطور خاصية "الاستماع الاجتماعي" للتسجيلات الموسيقية

تطور شركة خدمة بث الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت "سبوتفاي" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك في تكوين قوائم مشتركة للأغاني والتسجيلات والاشتراك في الاستماع إليها. وتحمل الخاصية الجديدة التي لم يتم تفعيلها بعد اسم "الاستماع الاجتماعي" (سوشيال ليسنينغ).

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن خاصية "الاستماع الاجتماعي" قد تمنح "سبوتفاي" قناة جديدة تحقق انتشاراً واسعاً، حيث يمكن للمستخدمين حث أصدقاءهم على تنزيل تطبيق "سبوتفاي" حتى يمكنهم الاشتراك في سماع الأغاني بشكل متزامن.

كما أن الاستماع الجماعي والمتزامن للأغاني يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترات استخدام التطبيق، وبالتالي زيادة بث الإعلانات أو الاشتراكات. كما أن هذه الخاصية ستميز "سبوتفاي" عن الخدمات المنافسة مثل "آبل ميوزيك" و"يوتيوب ميوزيك" و"تيدال".

يذكر أن "سبوتفاي" تقدم حالياً خاصية "قوائم الاغاني التعاونية" التي تتيح للأصدقاء إضافة الأغاني إليها، لكن خاصية "الاستماع الاجتماعي" مصممة لكي تتيح لهم تبادل الأغاني وتشغيلها في نفس الوقت.

وتقتصر الخاصية الآن على موظفي "سبوتفاي" فقط. وتظهر خاصية "سوشيال ليسنينغ" في قائمة الأجهزة المتصلة التي يمكنك فتحها عند تشغيل أي أغنية بجوار أجهزة تتصل إما بتقنية "واي فاي" أو "بلوتوث".