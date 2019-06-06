سامسونغ تعلن عن حاسبين من فئة "نوتبوك" منافسة لـ"ماك بوك برو"

أعلنت شركة سامسونغ عن جهازين لاب توب، أحدهما "Notebook 7" بحجمين 13 و15 بوصة، والثاني "Notebook " Notebook 7 Force بحجم 15 بوصة فقط.

وتستهدف سامسونغ سوق الأجهزة المحمولة الفائقة النحافة باستخدام هذه الحواسب المحمولة، ويبدو أن Notebook 7 و Notebook 7 Force يتنافسان بشكل مباشر مع جهاز Matebook من هواوي؛ ومنتجات Surface من مايكروسوفت؛ و MacBook Pro من أبل.

ويشابه Notebook 7 بشكل ملحوظ جهاز MacBook من أبل، وهذا على الأرجح ما كانت تسعى إليه سامسونغ، وذلك بالنظر إلى أنه يحتوي على لوحة تعقب كبيرة جداً، خاصة على طراز 15 بوصة.

وعلى الرغم من أن لوحة التعقب ليست كبيرة مثل تلك الموجودة في MacBooks من أبل، لكنها أكبر بكثير مما قد تراه عادة على جهاز يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز.

ويتميز Notebook 7، على عكس MacBook Pro من أبل، بمجموعة من المنافذ المفيدة، بما في ذلك منفذي USB 3.0؛ ومنفذ USB-C؛ و HDMI؛ وفتحة microSD.

وتتشابه لوحات المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية بين الإصدارين 13 و 15 بوصة باستثناء لوحة الأرقام الموجودة فقط في إصدار 15 بوصة.

واستخدمت سامسونغ معالجات إنتل من الجيل الثامن ضمن جميع الإصدارات، وعلى الرغم من أنها لم تحدد طرازاً معيناً، فمن المحتمل أن تكون المعالجات رباعية النوى.

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وأدخلت الشركة ترقيات جديدة على وحدة معالجة الرسوميات تتمثل ببطاقة Nvidia MX250، والتي تعد أسرع بكثير من بطاقة رسوميات UHD المدمجة من إنتل، لكنها تستهلك طاقة أكبر.

ويمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع NVMe SSD.

ويستهدف حاسب Notebook 7 المستخدمين الذين يفضلون عمر البطارية على الأداء، وهو أمر مهم للأشخاص أثناء التنقل، بينما يستهدف Notebook 7 Force الشريحة التي لا تمانع في التقليل قليلاً من عمر البطارية للحصول على المزيد من الأداء.

ويتميز حاسب Notebook 7 بشاشة بقياس 13.3 أو 15.6 إنشًا؛ بدقة 1920×1080 بيكسلًا؛ مع نظام التشغيل Windows 10 Home؛ والجيل الثامن من معالجات إنتل Core؛ وبطاقة الرسوميات المدمجة Intel UHD أو المنفصلة NVIDIA GeForce MX250؛ مع كاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسلًا؛ وميكروفون؛ ومكبرات صوت ستيريو بنظام Dolby Atmos؛ وقارئ بصمات الأصابع.

بينما يتميز حاسب Notebook 7 Force بشاشة بقياس 15.6 إنشًا؛ بدقة 1920×1080 بيكسلًا؛ مع نظام التشغيل Windows 10 Home؛ والجيل الثامن من معالجات إنتل Core؛ وبطاقة الرسوميات المنفصلة NVIDIA GeForce GTX 1650؛ مع كاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسلًا؛ وميكروفون؛ ومكبرات صوت ستيريو بنظام Dolby Atmos؛ وقارئ بصمات الأصابع.

ويبدأ سعر جهاز Notebook 7 من 999 دولاراً، بينما يبدأ سعر Notebook 7 Force من 1499 دولاراً، على أن يتاح الحاسبان للشراء في الولايات المتحدة بدءًا من 26 يوليو 2019، ويمكن للمستهلكين الطلب مسبقاً اعتباراً من 12 يوليو 2019.