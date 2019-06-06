9 مزايا لنظام تشغيل iOS 13 يجب أن تعرفها

أثارت شركة أبل Apple الأمريكية بعد إزاحتها الستار عن العديد من المفاجآت خلال اليوم الأول لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDS فضول الجميع حول أجهزتها الجديدة الأكثر حداثة، وأنظمة التشغيل المتطورة الخاصة بها، وعلى رأسها نظام الـiOS 13 الخاص بهواتف الآيفون iPhone.

ولتسليط الضوء أكثر على ما ينتظر مستخدمي هواتف آيفون iPhone عند بدء عمل هواتفهم بنظام تشغيل الجديد سنتعرض خلال التقرير التالي أهم مميزات نظام الـiOS 13 المنتظر بحسب موقع memeburn.com.

1- خاصية الوضع الليلي

مع دخول نظام تشغيل iOS 13 إلى الخدمة بشكل رسمي قريبا سوف يكون بمقدور جميع مستخدمي هواتف آيفون iPhone ضبط تطبيقات أبل Apple الأصلية على خاصية الوضع الليلي Dark Mode لأو0ل مرة.

2- صحة أفضل للنساء

سيقدم نظام تشغيل الـiOS 13 معلومات متابعة دقيقة للغاية فيما يخص متابعة الصحة العامة للنساء المتعلقة بالدورة الشهرية وأفضل أوقات الخصوبة لحدوث الحمل.

3- تطورات جديدة للمساعد الصوتي

سماع الرسائل التي يقرأها سيري Siri المساعد الصوتي لأبل Apple لن يتطلب إخراج الهاتف فبواسطة سماعات الآير بودز AirPods أصبح بالإمكان الاستماع إليها بصوت مرتفع وجديد، حيث سيحصل المساعد الصوتي لأبل Apple على صوت جديد.

4- الذكاء الصناعي لصور أفضل

سيكون من الرائع الحصول على أفضل الصور الفوتوغرافية ومعرفة أفضل اللقطات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI الذي سيحدد لمستخدمي هواتف الآيفون iPhone أفضل الصور التي تم التقاطها كما سيتمكن المستخدمون من التعديل والتحكم بالإضاءة الخاصة بالوجوه بعد التقاط الصور.

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5- تجربة قيادة فريدة

سهولة التحكم في عرض تطبيقات الملاحة والموسيقى وغيرها من الأمور التي سيكون سيري Siri المساعد الصوتي لأبل Apple قادرا على التحكم بها عند اعتماد نظام تشغيل iOS 13 الخاص بهواتف الآيفون iPhone.

6- نقل الملفات

مثل نظام تشغيل الـiPadOS سوف يمتلك نظام الـiOS 13 الخاصية التي تتيح لمستخدمي هواتف الآيفون iPhone بتحميل الملفات المختلفة لحساباتهم الخاصة على تطبيق آي كلاود iCloud Drive بأي وسيلة تخزين خارجية مثل بطاقات الـ SD.

7- حجم أصغر

من الرائع معرفة أن نظام تشغيل الـiOS 13 المنتظر أصغر حجما بنسبة 60% من أنظمة تشغيل أبل Apple الحالية، كما أنه سيتطلب بيانات أقل بنسبة 50% عند التثبيت بالمقارنة مع أنظمة التشغيل المستخدمة.

8- تحديد الموقع

ستتيج أبل Apple للمستخدمين تحديد كيفية مشاركة مواقعهم عند استخدامهم التطبيقات المختلفة، حيث سيظهر خيار مشاركة الموقع لمرة واحدة فقط، وهو ما يعني عدم منح أو السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات دون علم أو سماح المستخدم.

9- تسجيل الدخول عبر أبل

بالنسبة إلى مستخدمي هواتف آيفون iPhone فإن استخدام التطبيقات المختلفة والولوج إليها لن يتم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي المتعددة أو البريد الإلكتروني، بل سيكون عبر الحسابات المستخدمين الخاصة لدى أبل Apple، منعا لأي تسريب للمعلومات أو اختراق الخصوصية.