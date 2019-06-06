تصريحات جديدة من السعودية بشأن فض الاعتصام في السودان

وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان".
وأكد الوزير السعودي أن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا. ولن يسمح الشعب السوداني.. ونحن معه بإذن الله.. بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".
وقدم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية التعازي للشعب السوداني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت، أمس الأربعاء، بأن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان، مؤكدة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى أحداث ضحايا فض اعتصام القيادة العامة يوم الاثنين الماضي لم يتجاوز 46 قتيلا.
وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا.
فيما نفى المجلس العسكري فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
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