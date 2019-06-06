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لافروف ونظيره القطري يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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© AP Photo / Virginia Mayo

وقالت الخارجية في بيان: "أجرى الوزيران تنسيق حول القضايا الحيوية لزيادة التفاعل الروسي القطري متعدد الأوجه"، مضيفا: "كما تم التطرق إلى الجوانب الرئيسية لتطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مهام حل الأزمات والصراعات في هذا الجزء من العالم في أقرب وقت ممكن بالوسائل السياسية ، بناءً على حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية، مع الامتثال التام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ويترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفد الإمارة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تنتظر سفارة دولة قطر في موسكو عددا من المسؤولين من مختلف دوائر قطر لحضور المنتدى الاقتصادي، وخاصة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير المالية شريف العمادي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني".

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في المنتدى أمين عام اللجنة العليا للتحضير لكأس العالم في عام 2022، حسن الطوادي، ورئيس مكتب المناطق الاقتصادية الحرة في قطر، أحمد السيد، ومدير شركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، ومدير مكتب استثمارات قطر منصور المحمود، حسن الإبراهيم، والأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسياحة، وسيضم المنتدى أيضا ممثلين عن المركز المالي في قطر.

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