- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Virginia Mayo
ويترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفد الإمارة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تنتظر سفارة دولة قطر في موسكو عددا من المسؤولين من مختلف دوائر قطر لحضور المنتدى الاقتصادي، وخاصة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير المالية شريف العمادي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني".
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في المنتدى أمين عام اللجنة العليا للتحضير لكأس العالم في عام 2022، حسن الطوادي، ورئيس مكتب المناطق الاقتصادية الحرة في قطر، أحمد السيد، ومدير شركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، ومدير مكتب استثمارات قطر منصور المحمود، حسن الإبراهيم، والأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسياحة، وسيضم المنتدى أيضا ممثلين عن المركز المالي في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف ونظيره القطري يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.