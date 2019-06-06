مهمة إنقاذ في البحر الأحمر توحد إسرائيل مع أربع دول عربية

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القدس — سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس: "انضمم باحثون إسرائيليّون إلى باحثين سعوديين وسودانيين ومصريّين وأردنيين، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص في إنقاذ الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر".
© AP Photo / Rob Griffith
وبحسب الصحيفة: "عمل المعهد التكنولوجي الحكومي السويسري وسيطا بين الأطراف لتحقيق التعاون المشترك، خاصة مع الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، منها السودان والسعوديّة. وستمثل الأردن محطة الأبحاث في مدينة العقبة، وعن السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. وستضم المجموعة باحثين مختصين في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن "مركز الأبحاث سيبحث مجتمع الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضّر والاصطياد غير القانوني والنفايات الصناعيّة. وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر- إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه".
ونقلت الصحيفة عن باحث إسرائيلي مشارك في المركز السويسري المشترك، قوله: "تخيّلوا سفينة ترفع العلم السويسري تجوب البحر الأحمر وتقل باحثين وعمالا من كل دول المنطقة ومن مناطق أخرى في العالم".
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