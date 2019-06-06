الإمارات تدعو إلى حوار بناء بين مختلف الأطراف السودانية

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أبوظبي: أعلنت الامارات العربية المتحدة الخميس أنها "تتابع باهتمام بالغ وبقلق" تطورات الوضع في السودان داعية الى "حوار بناء" بين مختلف الأطراف للحفاظ على استقرار البلاد.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية (وام) عن الأمل في "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

كما أكدت الامارات "أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق".

وشددت على "موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره و ازدهاره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها".

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وكانت السعودية أكدت الاربعاء أهمية "استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".

ويأتي الموقفان السعودي والاماراتي بعد فض اعتصام المحتجين في الخرطوم الذي أوقع عشرات القتلى.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية الخميس أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العام للقوات المسلحة بالخرطوم الاحد لم يتجاوز 46، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السودانية. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، العضو في التحالف الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، قد أعلنت الأربعاء أن الحصيلة بلغت 108 قتلى.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان زار القاهرة والرياض وابوظبي قبل أيام على حصول فض الاعتصام في الخرطوم.