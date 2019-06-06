شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يلقى خطابا للشعب مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل بثته منذ قليل، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، بأن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سيلقى خطابًا مرتقبا للشعب، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلى.

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