شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سعر برميل النفط يناسب روسيا ويجب وضع انخفاض إنتاج إيران فى الحسبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن سعر النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل يناسب روسيا.

وأضاف بوتين، في تصريحات، أن السعودية تريد سعرا أعلى للنفط، ويجب أن يوضع فى الحسبان انخفاض إنتاج النفط فى إيران وفنزويلا، والمشكلات فى ليبيا ونيجيريا.

واستطرد بوتين، لدينا خلافات بشأن السعر العادل للنفط، لكننا سنتخذ قرارا موحدا مع الزملاء فى أوبك، مؤكدا سنواصل علاقاتنا مع أوبك.