رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة بين المجلس العسكرى وتحالف المعارضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر دبلوماسى فى سفارة إثيوبيا بالخرطوم، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكرى وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وأبلغ المصدر رويترز أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

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