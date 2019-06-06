شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفل اليوم بزفاف أنجال حاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بحفل زفاف، أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، نائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بحسب جريدة "البيان".

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن فى وقت سابق عن عقد قران أنجاله، من خلال قصيدة حملت عنوان "ليل الإمارات أفراح وألحان"، وتضمنت باقة أبوية من النصائح والوصايا، فى الحياة والقيادة، وجهها إلى أنجــاله، بمناسبة بدئهم مرحلة جديدة في حياتهم، وتكوين أسرهم الخاصة.

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ويدخل أنجاله المرحلة الجديدة من حياتهم، بعد أن أتموا مسيرة حافلة في مجال العمل العام، تركوا خلالها بصمات مضيئة فى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مسيرة الإنجاز فى الدولة.