إسطنبول/ الخليج 365 تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين بمناسبة عيد الفطر، حيث تبادلا التهاني. وخلال المكالمة الهاتفية، شكر العاهل السعودي الرئيس أردوغان لجهوده المبذولة خلال فترة ترأس تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس أردوغان والملك سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.