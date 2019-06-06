النفط يرتفع ومزيج برنت يتجاوز الـ60 دولارًا للبرميل

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر في الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط جراء ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتعثر الاقتصاد العالمي.

ووفق “رويترز”: بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتًا أو 0.3 بالمئة عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 16 سنتًا أو 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وكان برنت والخام الأمريكي بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير، أمس الأربعاء، عند 59.45 و50.60 دولارًا للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة وبدء تضرر الطلب على الطاقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

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وارتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/ أيار، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة أمس، ليزيد 1.63 مليون برميل يوميًّا منذ مايو 2018.

وفي ظل ارتفاع الإنتاج قفزت مخزونات الخام التجارية الأمريكية 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو لتصل إلى 483.26 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.

ومع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، يتوقف الكثير على الطلب.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش هذا الأسبوع: إن “نمو الطلب العالمي على النفط يسجل أضعف معدلاته منذ 2012” دون مليون برميل يوميًّا، وإن ذلك “يؤدي إلى الهبوط” الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.