محافظ خميس مشيط يرعى حفل أهالي خميس مشيط بمناسبة عيد الفطر

ابها

رعى سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم الأربعاء حفل أهالي محافظة خميس مشيط بمناسبة عيد الفطر المبارك ،يرافقه وكيل محافظة خميس مشيط الاستاذ عبدالله المالكي وكان في استقباله رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم ،وقد ابتدأ الحفل بالسلام الملكي تلى ذلك كلمة ألقاها المهندس عوض القحطاني ، قائلا ،بسم الله الرحمن الرحيم ؛السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أما بعد

سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط سعادة رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ،سعادة مدير شرطة محافظة خميس مشيط العميد حمد آل منجم ،سعادة مدراء الدوائر الحكومية ،الحضور الكريم ،أهلا وسهلا بكم جميعا وأهلا وسهلا بأيام الفرح ومرحبا بأيام البهجة ،نرحب بكم في حفل المعايدة بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه بلدية خميس مشيط بهذه المناسبة المباركة

،ثم بدأت عدة عروض شعبية تمثل تراث المنطقة ،وانطلاق الأوبريت من أداء المنشد خالد حامد ،ثم ألقى سعادة محافظ خميس مشيط كلمته قائلا ،بِسْم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يعيده علينا وعلى بلادنا بخير وعزة ،وفي هذه المناسبة أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك ولأهالي المنطقة ونسأل الله العلي العظيم النصر والتمكين لجنودنا البواسل ،

بعد ذلك غادر سعادته الحفل واستمرت الفعاليات العيدية بحضور عدد كبير من أهالي خميس مشيط وزوارها .