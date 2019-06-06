الان تتابع المشتري يظهر في سماء كوكب الأرض ويرى بالعين المجردة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” أنه في العاشر من يونيو، الاثنين المقبل، سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.

ولن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية الحدث الفلكي المهم، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.