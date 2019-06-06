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كاميرات المراقبة تكشف حادثة تحرش بطلها وافد عربي في الكويت

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© AP Photo / Uncredited

وتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الداخلية الكويتية بإبعاد الوافد المصري، لتورطه بالتحرش بفتاة دخلت المحل وكانت بصدد الشراء، وأسمعها عبارات الغزل قبل أن يهم بمسك يدها وسحبها وعندما صرخت الفتاة يتركها، وفقا لصحيفة "قبس" الكويتية".

وتقدم وافد لبناني الجنسية ببلاغ أفاد فيه بتعرض زوجته للتحرش من قبل بائع مصري الجنسية، لينتقل رجال الأمن ويتم ضبط البائع والذي اعترف بمسك يد الفتاة بعد مشاهدة كاميرات المراقبة ليتم صدور قرار إبعاده فورا عن البلاد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مطلع، بأن السلطات المختصة في الكويت رحلت نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية خلال شهري يناير/كانزن الثاني وفبرايرشباط من العام الحالي.

وتحتل الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول.

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