شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج التحقيق فى الهجوم على ناقلات نفط بالخليج أمام مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، أن الإمارات والسعودية والنرويج ستقدم لمجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التى استهدفت ناقلات نفط بالخليج فى الشهر الماضى.

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