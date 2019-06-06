زوجة وزير السياحة التركي تستفز جمهور السوشيال ميديا بــ 100 دولار!

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

نشرت بارفين أصوي، زوجة وزير السياحة التركي محمد أرصوي، صورة عبر حسابها على منصات التواصل أثناء منحها إحدى عاملاتها 100 دولار، فيما لم تجد الأخيرة ردة فعل غير تقبيل يدها.

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وأثارت الصورة غضبا عارما في الأوساط التركية، اجتاح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورد بعضهم بقسوة على هذا التصرف الذي وصفوه بغير المقبول من زوجة أحد رجال الدولة.

وقال أحد المتابعين: “لا يمكن أن توصف هذه الصورة المستفزة إلا أنها خارجة عن اللياقة وحدود الأدب”