الان تتابع زوجة وزير السياحة التركي تستفز جمهور السوشيال ميديا بــ 100 دولار! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:
نشرت بارفين أصوي، زوجة وزير السياحة التركي محمد أرصوي، صورة عبر حسابها على منصات التواصل أثناء منحها إحدى عاملاتها 100 دولار، فيما لم تجد الأخيرة ردة فعل غير تقبيل يدها.
وأثارت الصورة غضبا عارما في الأوساط التركية، اجتاح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورد بعضهم بقسوة على هذا التصرف الذي وصفوه بغير المقبول من زوجة أحد رجال الدولة.
وقال أحد المتابعين: “لا يمكن أن توصف هذه الصورة المستفزة إلا أنها خارجة عن اللياقة وحدود الأدب”
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