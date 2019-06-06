وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذه المرة يقوم الموساد بتلفيق المعلومات الاستخباراتية حول تورط إيران في التخريب في الفجيرة".
واتهم ظريف ما سماه "الفريق ب" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، للضغط من أجل الحرب مع إيران، مضيفا "يحدث عندما تصدق أكاذيبهم"، وتابع: "لقد كنا هنا من قبل".
وكانت أربع سفن تجارية سعوديتان وإماراتية ونروجية تعرضت للهجوم في مياه الخليج، وقال تقرير صحفي إسرائيلي، إن الموساد نقل معلومات إلى الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخريب.
في هذه الأثناء، قالت وكالة "فرانس برس"، إن الإمارات والسعودية والنرويج يعتزمون اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرا.
ومن المقرر، وفقا لدبلوماسيين، عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أربعة مسؤولين بينهم ولي العهد السعودي يضغطون من أجل حرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.